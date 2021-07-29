Названы самые вредные продукты в плане онкологии

Самыми вредными и опасными для здоровья продуктами считаются фастфуд, жирный майонез, выпечка с применением маргарина, а также кондитерская глазурь. Об этом рассказала диетолог Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Наталья Денисова.

По её словам, главную опасность несут трансжиры, содержащиеся в вышеперечисленном.

«Достоверно известно, что большое количество трансжиров повышает риск развития сердечно-сосудистых и некоторых онкологических заболеваний. Больше всего трансжиров содержится в фастфудах, в жирных майонезах, в выпечке на основе маргарина, кондитерской глазури», - рассказала Денисова в эфире «Радио 1».