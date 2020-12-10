Названы самые вредные для мозга продукты

Неврологи предупредили об опасности продуктов, содержащих насыщенные жиры животного происхождения. Доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони подчеркнула, что особенно вредны они для мозга.

Специалист подчеркнула, что когда человек ест жирную пищу и сладости, и испытываем такие симптомы, как вялость и сонливость — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге. Такой рацион повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он может сделать мозг более уязвимым перед старением и деменцией, пишет Ura.ru.

Чтобы избежать негативных последствий, доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета рекомендует включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Работе мозга помогут витамины С и Е, бета-каротин, жирные кислоты омега-3 и противовоспалительные витамины В.

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А ранее диетологи рассказали, что четыре мандарина в день – безопасное количество фруктов, которое можно есть. При этом рекомендуется употреблять мякоть вместе с белыми прожилками, богатыми клетчаткой, которая нормализует усвоение простых углеводов, сообщила врач-диетолог НМИЦ эндокринологии Минздрава России, кандидат медицинских наук Фатима Дзгоева.

Из-за низкой калорийности мандарины рекомендуют спортсменам и людям, которые следят за своей фигурой и весом, отметила диетолог, заведующая консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева.


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ФОТО: РИА Новости / Артур Лебедев
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