Названы самые вредные для мозга продукты

Неврологи предупредили об опасности продуктов, содержащих насыщенные жиры животного происхождения. Доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета Лиза Москони подчеркнула, что особенно вредны они для мозга.

Специалист подчеркнула, что когда человек ест жирную пищу и сладости, и испытываем такие симптомы, как вялость и сонливость — эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге. Такой рацион повышает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Кроме того, он может сделать мозг более уязвимым перед старением и деменцией, пишет Ura.ru.

Чтобы избежать негативных последствий, доцент кафедры неврологии и радиологии Корнеллского университета рекомендует включить в рацион продукты, богатые антиоксидантами. Работе мозга помогут витамины С и Е, бета-каротин, жирные кислоты омега-3 и противовоспалительные витамины В.