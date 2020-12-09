Ценам Путин не указ

Не допустить ситуацию, когда людям не хватает денег на продукты питания, потребовал Владимир Путин. На совещании с членами правительства глава государства заявил:

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе было. Помните, как тогда говорили? "В Советском Союзе есть все, только не всем хватает". Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно для приобретения определенных продуктов по тем ценам, которые мы наблюдаем на рынке», - заявил Путин.

Рост цен на базовые продукты питания нельзя списать на пандемию, - добавил он. И обещал на следующем совещании по экономическим вопросам подробно остановиться на этой теме.

Опасения главы государства не лишены оснований. НСН обратилась к данным Росстата, которые свидетельствуют о значительном росте потребительских цен в уходящем году.

Так, по данным за ноябрь 2020-го, продовольственные товары в России подорожали по сравнению с ноябрем 2019-го на 5,76%, что, как несложно подсчитать, выше целевых показателей уровня инфляции. Особенно это касается плодоовощной продукции – цены на нее выросли за год на 12 с лишним процентов.

Что касается отдельных товарных категорий, то наиболее сильный рост цен показали как раз те, что составляют существенную часть продуктовой корзины малообеспеченных слоев населения:

хлеб – 6,8%,

макаронные изделия –10,82%,

яйца куриные – 8,13%,

крупа и бобовые – 20,91%,

масло подсолнечное – 23,84%.

Но сильнее всего подорожал сахар-песок – более чем на 65%. Причем, подорожание отмечено во всех субъектах РФ, кроме Чукотки.

Тенденция к росту цен сохранилась и в последнем отчетном месяце. Как следует из сообщения Росстата, в ноябре 2020 года в группе плодоовощной продукции сильнее всего подорожали огурцы – 39,2%, помидоры – 27,6%, картофель – 7,2%. Дорожали также рыба, гречка, вермишель, мука, маргарин, майонез – все то, что составляет основу рациона значительной части россиян. За исключением разве что рыбы – цены уже вывели ее для многих в разряд деликатеса.

Зато подешевело пшено – на 1,2%. И на том спасибо, будет что поклевать.

