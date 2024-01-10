Медик предупредила, что не все дети могут сдавать нормативы ГТО

Педиатр, иммунолог, инфекционист Зоя Скорпилева рассказала, что не все школьники могут сдавать нормативы ГТО («Готов к труду и обороне»).

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложили сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной. Он утверждает, что этот комплекс ещё со времён СССР был основой правильного физического воспитания детей.