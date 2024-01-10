Медик предупредила, что не все дети могут сдавать нормативы ГТО
Педиатр, иммунолог, инфекционист Зоя Скорпилева рассказала, что не все школьники могут сдавать нормативы ГТО («Готов к труду и обороне»).
Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложили сделать сдачу нормативов ГТО в школах обязательной. Он утверждает, что этот комплекс ещё со времён СССР был основой правильного физического воспитания детей.
Учащиеся, у которых есть ограничения по здоровью, не могут сдавать нормы ГТО, отметила Скорпилева.
Кроме того, медик рассказала, что сдача норм ГТО должна происходить организованно, как на соревнованиях. При этом должна присутствовать машина скорой помощи. На месте обязан дежурить врач, который допускает детей до сдачи нормативов, предупредила Скорпилева в интервью «ФедералПресс».
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