Названы самые частые причины пробуждения по ночам

Частые пробуждения в ночное время говорят о проблемах со сном, сообщает «Утро.ру» со ссылкой на врача и телеведущего Александра Мясникова.

Сомнолог объяснил причины пробуждений по ночам

По его словам, после 40 лет у людей нередко выявляют апноэ сна, когда человек храпит и просыпается от того, что ему нечем дышать.

Другая причина ночных пробуждений — синдром беспокойных ног, когда они начинают «ныть», находясь в состоянии покоя. Проблема заключается либо в недостатке магния, либо в дефиците калия.

Напомним, следует обратить внимание на частоту прерываний ночного сна.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Сон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры