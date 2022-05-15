Названы самые частые причины пробуждения по ночам

По его словам, после 40 лет у людей нередко выявляют апноэ сна, когда человек храпит и просыпается от того, что ему нечем дышать.

Другая причина ночных пробуждений — синдром беспокойных ног, когда они начинают «ныть», находясь в состоянии покоя. Проблема заключается либо в недостатке магния, либо в дефиците калия.

Напомним, следует обратить внимание на частоту прерываний ночного сна.

