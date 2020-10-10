Названы распространенные ошибки при приготовлении курицы
Типичные ошибки в приготовлении курицы опубликовало издание Baltijas Balss.
Отмечается, что птицу, рыбу и мясо не следует мыть. Влагу с бактериями с их поверхности следует убирать бумажным полотенцем.
Для приготовления бульона рекомендуется использовать только домашнюю курицу, а не купленную в магазине. При этом обязательно следует сливать первый бульон, в котором скапливаются бактерии, следы антибиотиков и «прочих возможных "химических" примесей в мясе», цитирует издание РИА Новости.
Также автор материала предостерегает при приготовлении курицы ее недожаривать или покупать замороженную. В первом случае можно заразиться сальмонеллой, во втором – получить сухое безвкусное мясо.
Микроволновку для разморозки тушки птицы также не следует применять. СВЧ-печь нагревает мясо неравномерно, а горячая вода способствует росту бактерий. Лучше всего курицу размораживать в емкости с холодной водой.
Перед готовкой курицу следует извлечь из холодильника примерно за полчаса. Повторную заморозку птицы авторы журнала назвали непростительной ошибкой.
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