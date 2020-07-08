Россияне стали чаще покупать свинину и реже – консервы

Анализ показал, что за отчётный период этого года число покупок свинины выросло на 13%, говядины – на 2%. При этом покупок курицы и цыплят стало на 6% меньше, рыбных консерв – на 12% меньше.

Средний чек вырос по всем позициям, за исключением свинины, где он снизился на 5%, подсчитали в «Платформе ОФД». Средний чек покупок говядины увеличился на 8%, курицы и цыплят – на 15%, на рыбные консервы россияне теперь тратят в среднем на 9% больше, чем в мае-июне прошлого года.

