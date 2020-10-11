Названы пять главных продуктов, вызывающих целлюлит
Хлопья на завтрак, белый хлеб, сладкая газировка, колбаса и кофеин способствуют развитию целлюлита. Об этом заявила специалист по здоровому питанию Наталия Кальве в комментарии для испанской газеты La Vanguardia.
Кальве объяснила вред большинства хлопьев многоступенчатой переработкой, большим содержанием сахара и рафинированной муки, как и в белом хлебе.
Газировка плохо способствует насыщению организма влагой и формированию целлюлита.
Некачественные жиры содержатся в колбасе – продукте глубокой переработке мяса.
Кофеин задерживает жидкость и блокирует снабжение клеток тканей кислородом. При этом специалист подчеркнула, что все данные требуют проверки, и напомнила о необходимости наряду с правильным питанием физических нагрузок для профилактики целлюлита.
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