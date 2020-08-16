Доктор Мясников раскрыл секрет успешной борьбы с целлюлитом

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников признал, что избавиться от целлюлита невозможно, отвечая на вопрос телезрительницы в эфире телеканала «Россия 1».

«На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует», — рекомендовал эксперт.