Доктор Мясников раскрыл секрет успешной борьбы с целлюлитом
Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников признал, что избавиться от целлюлита невозможно, отвечая на вопрос телезрительницы в эфире телеканала «Россия 1».
«На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует», — рекомендовал эксперт.
Мясников также добавил, никак невозможно избавиться от «апельсиновой корки». И рассказал, что в медицинскими признаками «целлюлита» является острое воспаление подкожного жира, которое сопровождается высокой температурой, отеком и покраснением кожи.
В заключение доктор Мясников призвал женщин не комплексовать.
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