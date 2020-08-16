Доктор Мясников раскрыл секрет успешной борьбы с целлюлитом

Главврач столичной больницы №71 и телеведущий Александр Мясников признал, что избавиться от целлюлита невозможно, отвечая на вопрос телезрительницы в эфире телеканала «Россия 1».

«На самом деле совет один — завести такого мужчину, которого это не интересует», — рекомендовал эксперт.

Мясников указал на четыре ключевых показателя здоровья человека

Мясников также добавил, никак невозможно избавиться от «апельсиновой корки». И рассказал, что в медицинскими признаками «целлюлита» является острое воспаление подкожного жира, которое сопровождается высокой температурой, отеком и покраснением кожи.

В заключение доктор Мясников призвал женщин не комплексовать.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Трефилов
ТЕГИ:ВрачиЗдоровье
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