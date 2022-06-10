Названы продукты с антираковыми свойствами

Речь идёт о голубике, чернике и ежевике. Также рекомендуется добавить в рацион абрикосы, тыкву и морковь, содержащих микроэлементы, способствующие на самых ранних стадиях предотвратить рак молочной железы.

Кроме того, снижению возникновения онкологических заболеваний способствует включение в рацион красноцветных овощей.

Своевременная диагностика позволяет выявить шесть видов рака на ранних стадиях, когда прогнозы на излечение – самые благоприятные, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова.

