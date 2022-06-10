Названы продукты с антираковыми свойствами

Большинство темных ягод содержат рекордное количество антиоксидантов, которые способствуют в профилактике онкологических заболеваний, сообщает «Москва 24» со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.

В Ассоциации онкопациентов назвали основные причины появления рака

Речь идёт о голубике, чернике и ежевике. Также рекомендуется добавить в рацион абрикосы, тыкву и морковь, содержащих микроэлементы, способствующие на самых ранних стадиях предотвратить рак молочной железы.

Кроме того, снижению возникновения онкологических заболеваний способствует включение в рацион красноцветных овощей.

Своевременная диагностика позволяет выявить шесть видов рака на ранних стадиях, когда прогнозы на излечение – самые благоприятные, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова.

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Фото: pixabay.com
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