Названы продукты с антираковыми свойствами
Большинство темных ягод содержат рекордное количество антиоксидантов, которые способствуют в профилактике онкологических заболеваний, сообщает «Москва 24» со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.
Речь идёт о голубике, чернике и ежевике. Также рекомендуется добавить в рацион абрикосы, тыкву и морковь, содержащих микроэлементы, способствующие на самых ранних стадиях предотвратить рак молочной железы.
Кроме того, снижению возникновения онкологических заболеваний способствует включение в рацион красноцветных овощей.
Своевременная диагностика позволяет выявить шесть видов рака на ранних стадиях, когда прогнозы на излечение – самые благоприятные, заявила Telegram-каналу «Радиоточка НСН» президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй», член СПЧ при президенте РФ Ирина Боровова.
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