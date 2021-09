Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет

Людям после 30 лет необходимо отказаться от употребления некоторых продуктов. «Черный список» представила обозреватель Дана Ли Смит в своей статье для портала Eat This, Not That.

Смит рекомендует в первую очередь не употреблять ароматизированный йогурт, в котором содержится много сахара, пирожные, кексы и лепешки на завтрак, газировку.

Кроме того, обозреватель советует исключить из рациона мясо с хрустящей корочкой, бекон, салями и хот-доги, чипсы, белый хлеб, маргарин, консервированные фрукты, продукты с пестицидами, соевый и сырные соусы.

Также автор Eat This, Not That считает, что после 30 лет необходимо отказаться от коктейлей и пива. Смит пояснила, что алкоголь может стать причиной бессонницы, морщин и потери эластичности кожи.

Обозреватель добавила, что отказ от перечисленных продуктов позволит стареть «изящно» и остаться в хорошей форме.

