Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
Людям после 30 лет необходимо отказаться от употребления некоторых продуктов. «Черный список» представила обозреватель Дана Ли Смит в своей статье для портала Eat This, Not That.
Смит рекомендует в первую очередь не употреблять ароматизированный йогурт, в котором содержится много сахара, пирожные, кексы и лепешки на завтрак, газировку.
Кроме того, обозреватель советует исключить из рациона мясо с хрустящей корочкой, бекон, салями и хот-доги, чипсы, белый хлеб, маргарин, консервированные фрукты, продукты с пестицидами, соевый и сырные соусы.
Также автор Eat This, Not That считает, что после 30 лет необходимо отказаться от коктейлей и пива. Смит пояснила, что алкоголь может стать причиной бессонницы, морщин и потери эластичности кожи.
Обозреватель добавила, что отказ от перечисленных продуктов позволит стареть «изящно» и остаться в хорошей форме.
Ранее диетолог Маргарита Королева перечислила продукты, которые помогут поднять настроение во время осенней хандры, напоминает телеканал «360». По словам специалиста, для хорошего настроения в рационе необходимы овощи и фрукты, зерновые продукты, травяной чай, горячие напитки в виде компотов и ягодных настоев.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,2 млн+18 841 / сут.
Умерли
195 тыс.+792 / сут.
Выздоровели
6,4 млн+17 039 / сут.
- В Совете Федерации напомнили россиянам о надбавках к пенсии
- Американские конгрессмены призвали Байдена сократить расходы на ядерное оружие
- Опрос: каждому четвёртому россиянину в 2021 году повысили зарплату
- В Воронежской области неизвестный напал на отдел полиции
- Польша откажется от поставок российского газа в 2022 году
- Названы продукты, которые нельзя есть после 30 лет
- США, Великобритания и Австралия договорились о новом военном партнерстве
- В США назвали Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО
- В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании в европейской части России и на Урале
- Семьи погибших в крушении с L-410 получили по миллиону рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru