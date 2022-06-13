Названы полезные свойства ананаса
Ананасы богаты источником питательных веществ и содержат уникальный фермент бромелаин, который способствует расщеплению белков, сообщает портал En Son Haber.
Фермент бромелаин требуется тем, у кого выделяется недостаточное количество желудочного сока. Это вещество может растворять тромбы, из-за чего его применяют в лечении заболеваний сердца.
Также ананас может похвастаться обилием витамина С, а один ломтик способен удовлетворять около 30% суточной потребности в нем.
Также отмечается, что фрукт является натуральным противовоспалительным средством, выводит токсины и лишнюю жидкость из организма, помогает снизить риск развития артрита, болей в горле и синусита.
Напомним, в составе яблока есть много необходимых человеку элементов, среди прочего — кверцетин.
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