Названы основные признаки тромбоза
Британские врачи перечислили основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов, передает РИА Новости.
Чаще всего сгустки крови образуются в ногах и первый признак тромбоза – отеки ног, кожа при этом краснеет или даже синеет, появляется зуд.
В дальнейшем зуд может стать болью, если тромб находится в районе голени, могут появиться спазмы.
При переходе тромба в легкие дышать становится трудно, появляется кашель, головокружение и грудные боли. В этом случае немедленно нужно обратиться к врачу.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru