Названы основные признаки тромбоза

Британские врачи перечислили основные симптомы, свидетельствующие о развитии тромбов, передает РИА Новости.

Чаще всего сгустки крови образуются в ногах и первый признак тромбоза – отеки ног, кожа при этом краснеет или даже синеет, появляется зуд.

В дальнейшем зуд может стать болью, если тромб находится в районе голени, могут появиться спазмы.

При переходе тромба в легкие дышать становится трудно, появляется кашель, головокружение и грудные боли. В этом случае немедленно нужно обратиться к врачу.

