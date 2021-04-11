Диетолог раскрыл «золотое правило» любой диеты

Стало известно о «золотом правиле» любой диеты, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на диетолога, доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга.

Диетолог: Диета после пира вредна!

По его словам, оно заключается в умеренности в еде и физической активности. Диетолог советует убрать из рациона продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона - сахара, жиры, трансжиры. Людям за 40 лет он советует обязательно делать зарядку, ходить пешком, так как в данном возрасте энергетический обмен теряет пластичность.

Отказ от ужина может навредить мышечной ткани, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, если между приёмами пищи делать большие перерывы, в том числе прекращать есть задолго до ночного сна, то человеку будет голодно, это нарушит нормальную работу всего организма, и к утру может образоваться дефицит энергии.

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ФОТО: pixabay.com
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