Диетолог раскрыл «золотое правило» любой диеты

По его словам, оно заключается в умеренности в еде и физической активности. Диетолог советует убрать из рациона продукты, которые своим присутствием повышают общую калорийность рациона - сахара, жиры, трансжиры. Людям за 40 лет он советует обязательно делать зарядку, ходить пешком, так как в данном возрасте энергетический обмен теряет пластичность.

Отказ от ужина может навредить мышечной ткани, предупредила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова. По ее словам, если между приёмами пищи делать большие перерывы, в том числе прекращать есть задолго до ночного сна, то человеку будет голодно, это нарушит нормальную работу всего организма, и к утру может образоваться дефицит энергии.

