Названы главные факторы появления шизофрении
Злоупотребление алкоголем или наркотиками и стресс могут привести к шизофрении. Об этом рассказал психиатр, психотерапевт, доцент кафедры психотерапии Московского института психоанализа Владимир Файнзильберг.
Он отметил, что учёные пока не могут определить точных причин этого психического заболевания, пока психотерапевты могут выявить факторы, чаще всего ведущие к шизофрении. Одним из них является стресс.
«Стресс запускает механизм нарушения обмена нейромедиаторов. Значительно вырастает уровень дофамина, который отвечает за наше мышление. Появляются бредовые идеи», — объяснил Файнзильберг в беседе с «Радио 1».
Психотерапевт добавил, что кроме стресса на появление шизофрении влияет злоупотребление алкоголем либо употребление наркотиков. «В анамнезе почти всех случаев возникновения шизофрении всегда есть эпизод злоупотребления каким-либо веществом», — отметил он.
Ранее главный внештатный специалист психиатр департамента здравоохранения Москвы Георгий Костюк рассказал, что в 80% случаев шизофрения не связана с генетикой.
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