Названо лучшее время для вакцинации от коронавируса

По его словам, в настоящее время самое подходящее время для вакцинации. Он напомнил, что лето – пора отпусков, а потому люди начинают активно перемещаться, что приводит к увеличению контактов. Болибок призвал заранее обеспечить максимальную защиту о коронавируса.

Врач отметил, что тем, кто уже перенес COVID-19, спустя полгода нужно вакцинироваться, так как это увеличит шансы избежать повторного заражения и поможет преодолеть постковидный синдром.

Ранее психолог, парапсихолог Сергей Ланг дал несколько советов людям, которые испытают страх перед вакцинацией против коронавируса.

