Названо лучшее время для вакцинации от коронавируса
Стало известно, когда лучше всего сделать прививку от COVID-19, сообщает радио Sputnik со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока.
По его словам, в настоящее время самое подходящее время для вакцинации. Он напомнил, что лето – пора отпусков, а потому люди начинают активно перемещаться, что приводит к увеличению контактов. Болибок призвал заранее обеспечить максимальную защиту о коронавируса.
Врач отметил, что тем, кто уже перенес COVID-19, спустя полгода нужно вакцинироваться, так как это увеличит шансы избежать повторного заражения и поможет преодолеть постковидный синдром.
Ранее психолог, парапсихолог Сергей Ланг дал несколько советов людям, которые испытают страх перед вакцинацией против коронавируса.
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