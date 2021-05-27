Стало известно, для каких профессий вакцинация обязательна

Некоторые сотрудники не смогут продолжить работу без прохождения вакцинации, рассказал РИА Новости медицинский юрист и старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и Партнеры» Иван Печерей. Среди них учителя, врачи и соцработники.

Печерей отметил, что при напряженной эпидемиологической ситуации в регионе главный санитарный врач может принять постановление, которое обяжет вакцинироваться людей, попавших в календарь прививок.