Стало известно, для каких профессий вакцинация обязательна
Некоторые сотрудники не смогут продолжить работу без прохождения вакцинации, рассказал РИА Новости медицинский юрист и старший партнер юридической группы «Ремез, Печерей и Партнеры» Иван Печерей. Среди них учителя, врачи и соцработники.
Печерей отметил, что при напряженной эпидемиологической ситуации в регионе главный санитарный врач может принять постановление, которое обяжет вакцинироваться людей, попавших в календарь прививок.
Юрист добавил, что у граждан остается право отказаться от медицинского вмешательства, однако в таком случае они не смогут продолжить работу. Работодатели подвергнутся штрафам, если они не вакцинируют всех сотрудников, пишет ФАН.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России нельзя вводить обязательную вакцинацию. Он отметил, что жители сами должны осознать, что без прививки они могут находиться в смертельной опасности, сообщило URA.RU.
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