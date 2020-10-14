Названо еще одно страшное осложнение при коронавирусе
Одним из осложнений при коронавирусе может стать гангрена ног, пишет РИА Новости.
Сингапурские врачи выяснили, что при образовании тромба в аорте нарушается кровоснабжение, что приводит к отмиранию конечностей.
Ранее пациент, у которого нашли гангрену на фоне коронавируса, находился в коме на аппарате ИВЛ. Ему провели операцию и поставили стент, что восстановило кровоснабжение и сняло гангрену.
По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 13 592 новых случаев коронавируса, из них 4395 – в Москве. Общее число заражений в стране превысило 1,3 миллиона.
Рост числа инфицированных коронавирусом в России будет увеличиваться еще около 20 дней, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru