Названо еще одно страшное осложнение при коронавирусе

Одним из осложнений при коронавирусе может стать гангрена ног, пишет РИА Новости.

Сингапурские врачи выяснили, что при образовании тромба в аорте нарушается кровоснабжение, что приводит к отмиранию конечностей.

Ранее пациент, у которого нашли гангрену на фоне коронавируса, находился в коме на аппарате ИВЛ. Ему провели операцию и поставили стент, что восстановило кровоснабжение и сняло гангрену.

По данным оперативного штаба, за последние сутки в России выявлено 13 592 новых случаев коронавируса, из них 4395 – в Москве. Общее число заражений в стране превысило 1,3 миллиона.

Рост числа инфицированных коронавирусом в России будет увеличиваться еще около 20 дней, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

