Названа сладость, защищающая от гипертонии
Введение в рацион питания горького шоколада способствует улучшению работы сердца и мозга. Об этом сообщает Insider со ссылкой на специалистов.
В продукте много флавоноидов. Они являются природными антиоксидантами и обладают противовоспалительными свойствами, а также помогают понизить давление.
Также горький шоколад благодаря способности менять баланс «плохого» и «хорошего» холестерина позволяет снижать риски появления тромбов и инсультов.
Ежедневное потребление небольшого количества горького шоколада способствует насыщению мозга кислородом и увеличивает к нему приток крови, что оказывает также улучшает общую когнитивную деятельность.
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