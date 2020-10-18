Названа сладость, защищающая от гипертонии

В продукте много флавоноидов. Они являются природными антиоксидантами и обладают противовоспалительными свойствами, а также помогают понизить давление.

Также горький шоколад благодаря способности менять баланс «плохого» и «хорошего» холестерина позволяет снижать риски появления тромбов и инсультов.

Ежедневное потребление небольшого количества горького шоколада способствует насыщению мозга кислородом и увеличивает к нему приток крови, что оказывает также улучшает общую когнитивную деятельность.

