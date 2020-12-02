Биолог: переболевшие коронавирусом люди преждевременно стареют

Даже у людей, которые болели в легкой форме, у 70% наблюдали патологию некоторых внутренних органов. Коронавирус «забирает ресурсы и приближает старость», - отметила Баранова.

Напомним, участникам испытаний вакцины от коронавируса не рекомендуется самостоятельно сдавать тест на антитела, а в случае если это произошло, не сообщать результат врачу, чтобы информация не повлияла на исследование, сообщает РИА Новости со ссылкой на израильского иммунолога Якова Беркуна.

«Сам факт того, знает пациент или нет, получил ли он плацебо или реальную прививку, не сможет повлиять на то, заболеет он или нет, и будет ли у него положительный результат ПЦР-теста. Это может повлиять только на субъективные симптомы, которые он заполняет в дневниках. Не думаю, что это скажется на репутации прививки», - сообщил эксперт.

