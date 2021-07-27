Названа безопасная для сердца доза алкоголя
Эксперты из Великобритании оценили риск развития инфаркта, инсульта, стенокардии и смерти от остановки сердца у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями в зависимости от дозы ежедневно потребляемых ими спиртных напитков, пишет BMC Medicine со ссылкой на результаты исследования.
Как оказалось, кто выпивает полбокала вина в день, риски даже ниже, чем у непьющих, а у потребляющих бокал вина или бутылку пива в день — примерно такие же.
Минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти британские ученые выявили у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в день.
Более 45% (64,9 миллиона) жителей России ведут нездоровый образ жизни: едят несбалансированную пищу, употребляют алкоголь и курят. Об этом говорится в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».
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