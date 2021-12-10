Назван способ сбросить килограммы к Новому году

По ее словам, сделать это можно без ущерба для здоровья, однако сильно похудеть не удастся, а делать это не стоит, поскольку быстро худеть вредно. «Но сбросить некоторое количество килограммов возможно. Естественно, чем больше вес, тем быстрее удастся его сбросить, а чем меньше вес, тем сложнее избавиться от лишних килограммов», — сообщила эксперт.

Соломатина отметила, что коррекция фигуры будет быстрой, если полностью отказаться от употребления сладких и соленых блюд. Необходимо включить в меню как можно больше овощных блюд. «Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника», — отметила диетолог.

Как сообщалось ранее, однозначного ответа на вопрос, как похудеть, нет, но существуют продукты, которые помогут тем, кто на диете. Однако жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела.

