Назван способ сбросить килограммы к Новому году
Похудеть за оставшееся до Нового года время возможно, сообщает радио Sputnik со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-диетолога Елену Соломатину.
По ее словам, сделать это можно без ущерба для здоровья, однако сильно похудеть не удастся, а делать это не стоит, поскольку быстро худеть вредно. «Но сбросить некоторое количество килограммов возможно. Естественно, чем больше вес, тем быстрее удастся его сбросить, а чем меньше вес, тем сложнее избавиться от лишних килограммов», — сообщила эксперт.
Соломатина отметила, что коррекция фигуры будет быстрой, если полностью отказаться от употребления сладких и соленых блюд. Необходимо включить в меню как можно больше овощных блюд. «Они не дадут всосаться лишнему жиру и улучшат микрофлору кишечника», — отметила диетолог.
Как сообщалось ранее, однозначного ответа на вопрос, как похудеть, нет, но существуют продукты, которые помогут тем, кто на диете. Однако жирная морская рыба, оливковое масло и авокадо помогут улучшить жировой обмен и снизить массу тела.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,9 млн+30 209 / сут.
Умерли
286 тыс.+1 181 / сут.
Выздоровели
8,6 млн+35 794 / сут.
- СМИ: Союзники США в НАТО возмутились предложением Байдена о диалоге с Россией
- Назван способ сбросить килограммы к Новому году
- Зеленский сообщил Байдену, что готов на диалог с Путиным
- Путин сообщил, что в правительстве РФ работали кадровые сотрудники ЦРУ
- Байден после звонка Путину поговорил с лидерами Восточной Европы
- В России в 2022 году подорожают услуги ЖКХ
- Эксперт рассказала о льготах за пять лет до пенсии
- Вашингтон заявил, что не заключал с Россией сделок по Украине
- Чумаков: Вакцина должна помогать вырабатывать в 41 раз больше антител для защиты от «омикрона»
- Вирусолог сравнил распространение COVID-19 с другими эпидемиями
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru