Назван способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса

Увеличить число российских граждан, привитых от коронавируса, можно в том числе с помощью индивидуального подхода, когда того или иного человека ненавязчиво и располагающе приглашают сделать укол, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева.

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«У каждого есть мобильный телефон, смартфон. Огромное число людей сидят в соцсетях. Почему бы по-человечески располагающе не обратиться к ним таким путем?» - сказал глава РАН. «Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи», - заявил Сергеев. Он считает, что тогда адресат почувствует, что врачи заботятся именно о нем.

На днях президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация - чрезвычайно важная вещь.

«Мы много раз об этом говорили. Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс... в достижении необходимых результатов, целей и объёмов вакцинации», - отметил российский лидер.

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ФОТО: pixabay.com
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