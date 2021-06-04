Назван способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса
Увеличить число российских граждан, привитых от коронавируса, можно в том числе с помощью индивидуального подхода, когда того или иного человека ненавязчиво и располагающе приглашают сделать укол, сообщает РИА Новости со ссылкой на президента Российской академии наук Александра Сергеева.
«У каждого есть мобильный телефон, смартфон. Огромное число людей сидят в соцсетях. Почему бы по-человечески располагающе не обратиться к ним таким путем?» - сказал глава РАН. «Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи», - заявил Сергеев. Он считает, что тогда адресат почувствует, что врачи заботятся именно о нем.
На днях президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация - чрезвычайно важная вещь.
«Мы много раз об этом говорили. Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс... в достижении необходимых результатов, целей и объёмов вакцинации», - отметил российский лидер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+17 765 / сут.
Умерли
123 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+18 403 / сут.
- Назван способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса
- Американские спецслужбы не смогли убедить администрацию Байдена в отсутствии инопланетян
- Постпред России при ЕС прокомментировал возможное отключение России от SWIFT
- Греф назвал самый надежный инструмент для инвестиций
- США призвали Россию прекратить хакерские атаки
- В МИД РФ заявили об убытках для SWIFT в случае отключения России от системы
- JBS возобновила работу после кибератаки
- Финансист сообщил, какой доход нужен для накопления пенсии
- Аппарат МРТ примагнитил жительницу Одессы в инвалидной коляске
- Глава РФПИ назвал регистрацию «Спутника V» в зарубежье «битвой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru