Назван способ повысить долю россиян, привитых от коронавируса

«У каждого есть мобильный телефон, смартфон. Огромное число людей сидят в соцсетях. Почему бы по-человечески располагающе не обратиться к ним таким путем?» - сказал глава РАН. «Вам удобно в три часа ночи? Приходите в три часа ночи», - заявил Сергеев. Он считает, что тогда адресат почувствует, что врачи заботятся именно о нем.

На днях президент России Владимир Путин заявил, что вакцинация - чрезвычайно важная вещь.

«Мы много раз об этом говорили. Я даже пытаюсь, насколько могу, поддержать этот процесс... в достижении необходимых результатов, целей и объёмов вакцинации», - отметил российский лидер.

