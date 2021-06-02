Попова заявила, что вакцинация от COVID-19 в России является добровольной
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что российскими властями сформирована чёткая позиция по вопросу добровольности вакцинации против коронавируса, сообщает РИА Новости.
На заседании Совета федераций РФ она напомнила, что об этом неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
«У нас добровольная вакцинация против COVID-19», - резюмировала Попова.
Ранее президент России заявил, что вводить обязательную вакцинацию в стране «нецелесообразно и нельзя», сообщает «Свободная пресса». По словам Путина, граждане должны сами осознать эту необходимость.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru