Трамп заявил о потере $159 миллиардов после решения суда

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белому дому придется вернуть $159 миллиардов импортных сборов после решения Верховного суда, признавшего введенные им пошлины незаконными. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, средства должны быть возвращены компаниям и лицам, которые ранее их уплатили. Трамп раскритиковал вердикт суда и отметил, что формулировка о невозврате уже собранных средств могла бы изменить ситуацию.