Трамп заявил о потере $159 миллиардов после решения суда
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Белому дому придется вернуть $159 миллиардов импортных сборов после решения Верховного суда, признавшего введенные им пошлины незаконными. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, средства должны быть возвращены компаниям и лицам, которые ранее их уплатили. Трамп раскритиковал вердикт суда и отметил, что формулировка о невозврате уже собранных средств могла бы изменить ситуацию.
Речь идет о пошлинах, введенных в 2025 году. Верховный суд постановил, что президент не имел полномочий принимать такие решения, поскольку вопросы внешней торговли относятся к компетенции конгресса.
Таким образом, власти обязаны компенсировать ранее собранные средства, что, по оценке Трампа, приведет к значительным финансовым потерям, передает «Радиоточка НСН».
