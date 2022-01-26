Назван продукт, способный вызвать рак желудка

Отмечается, что в не содержащие крахмал овощи при консервировании добавляют соль и кислоту, замедляющие порчу продуктов и сохраняющие их вкус и питательные свойства. Большое количество соли меняет вязкость защищающей стенки желудка слизи. Кроме того, избыток соли усиливает выработку содержащих нитрозогруппу соединений, а чрезмерное ее употребление становится причиной первичного повреждения клеток и приводит к онкологии, пишет РИА ФАН.

При этом чем рак желудка на ранних стадиях не имеет специфических симптомов и выраженных клинических проявлений, отмечает «Свободная пресса».

