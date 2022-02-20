Назван напиток, увеличивающий риск развития рака

Речь идет о парагвайском чае матэ, который подается в традиционном сосуде калабасе с металлической трубочкой. Он провоцирует развитие шести видов онкологии, выяснилось в результате исследований. Данный чай считается источником антиоксидантов. Однако с ним связан каждый пятый случай развития рака простаты, мочевого пузыря, легких, полости рта, пищевода, головы и шеи.

По словам ученых, напиток содержит полициклические ароматические углеводороды, которые также присутствуют в жареном мясе и табачном дыме.

Напомним, названы девять основных симптомов рака. Основным признаком болезни является необъяснимая боль в любой части тела, которая не проходит более трех недель.

