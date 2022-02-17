Ученые создали из тропических растений материал для терапии рака

Ученые российского НИТУ «МИСиС» в составе международного коллектива создали из тропических растений материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. Об этом сообщает научный журнал Materials Chemistry and Physics со ссылкой на исследование.

Представители Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию получения наностержней оксида цинка. Они протестировали его активность против болезнетворных бактерий, в том числе - грамположительных бактерий стафилококка.

Для создания нового материала ученые использовали фитохимические соединения, которые были получены из экстракта листьев растения манилкара, распространенного в тропических лесах. Для разработки вещества исследователи собрали молодые листья M. littoralis в лесах Индии, а потом приготовили из них экстракт при температуре 80 градусов.

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Инженер кафедры Функциональных наносистем и высокотемпературных материалов НИТУ «МИСиС» Евгений Колесников рассказал, что авторам работы удалось применить недорогие и экологически чистые материалы, хотя обычно, по его словам, для синтеза наноматериалов используются дорогостоящие и вредные для организма человека и окружающей среды вещества.

Он также добавил, что в будущем ученые НИТУ «МИСиС» планируют развивать «зеленый» метод синтеза наноматериалов, применяя его в биомедицине и расширяя список получаемых материалов по составу, структуре и морфологии.

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ФОТО: www.test.newsru.co.il
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