Ученые создали из тропических растений материал для терапии рака

Ученые российского НИТУ «МИСиС» в составе международного коллектива создали из тропических растений материал с уникальными антибактериальными и противораковыми свойствами. Об этом сообщает научный журнал Materials Chemistry and Physics со ссылкой на исследование.

Представители Национального исследовательского технологического университета «МИСиС» разработали технологию получения наностержней оксида цинка. Они протестировали его активность против болезнетворных бактерий, в том числе - грамположительных бактерий стафилококка.

Для создания нового материала ученые использовали фитохимические соединения, которые были получены из экстракта листьев растения манилкара, распространенного в тропических лесах. Для разработки вещества исследователи собрали молодые листья M. littoralis в лесах Индии, а потом приготовили из них экстракт при температуре 80 градусов.