Назван лучший способ сбить температуру при COVID-19

Российская телеведущая и врач Елена Малышева рекомендует сбивать температуру при COVID-19 парацетамолом, сообщает РИА Новости.

Она указала на универсальность этого препарата. «Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям», - сказала врач. По ее словам, парацетамол — жаропонижающий препарат, безопасность которого для беременной кормящей женщины и малыша или плода «доказана с самым высоким критерием». Телеведущая также добавила, что и взрослым, и детям можно пить ибупрофен.

Малышева рассказала о клеточном иммунитете к COVID-19

Ранее Малышева сообщила, что чёрный перец помогает защитить организм от коронавирусной инфекции.

В приправе содержится пиперин, блокирующий частицы вируса, ответственные за размножение и проникновение в организм. Врач пояснила, что вещество взаимодействует с белком в составе SARS-CoV-2 и прекращает его функционирование.

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
ТЕГИ:КоронавирусЕлена Малышева
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