Назван лучший способ сбить температуру при COVID-19

Российская телеведущая и врач Елена Малышева рекомендует сбивать температуру при COVID-19 парацетамолом, сообщает РИА Новости.

Она указала на универсальность этого препарата. «Парацетамол глобально подходит всем. Самое главное — он разрешен бремененным и кормящим матерям», - сказала врач. По ее словам, парацетамол — жаропонижающий препарат, безопасность которого для беременной кормящей женщины и малыша или плода «доказана с самым высоким критерием». Телеведущая также добавила, что и взрослым, и детям можно пить ибупрофен.