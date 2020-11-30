Малышева рассказала о клеточном иммунитете к COVID-19
Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в программе «Здоровье» рассказала, что иммунитет к коронавирусу обеспечивают не только антитела к инфекции.
По словам Малышевой, специалисты доказали, что отсутствие антител не грозит смертельной опасностью для человека.
«Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к коронавирусу есть», — отметила телеведущая.
Соведущий Малышевой, врач Андрей Продеус пояснил, что эксперты научились распознавать клетки, отвечающие за иммунологическую память и иммунитет. Так называемые Т-клетки, подающие сигнал для произведения антител или уничтожения поражённых клеток, при первой встрече с вирусом запоминают его. В случае повторного обнаружения инфекции клетка указывает вырабатывать антитела.
Елена Малышева добавила, что таким клеточным иммунитетом обладают около 20% медиков из «красной зоны».
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