Малышева рассказала о клеточном иммунитете к COVID-19

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в программе «Здоровье» рассказала, что иммунитет к коронавирусу обеспечивают не только антитела к инфекции.

По словам Малышевой, специалисты доказали, что отсутствие антител не грозит смертельной опасностью для человека.

«Есть целая группа людей, у которых антител к коронавирусу нет, а иммунитет к коронавирусу есть», — отметила телеведущая.

Соведущий Малышевой, врач Андрей Продеус пояснил, что эксперты научились распознавать клетки, отвечающие за иммунологическую память и иммунитет. Так называемые Т-клетки, подающие сигнал для произведения антител или уничтожения поражённых клеток, при первой встрече с вирусом запоминают его. В случае повторного обнаружения инфекции клетка указывает вырабатывать антитела.

Елена Малышева добавила, что таким клеточным иммунитетом обладают около 20% медиков из «красной зоны».

