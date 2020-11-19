Малышева назвала защищающую от COVID-19 специю
Чёрный перец помогает защитить организм от коронавирусной инфекции. Об этом заявила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в эфире телепрограммы «Жить здорово».
По словам Малышевой, в приправе содержится пиперин, блокирующий частицы вируса, ответственные за размножение и проникновение в организм. Врач пояснила, что вещество взаимодействует с белком в составе SARS-CoV-2 и прекращает его функционирование.
Малышева добавила, что данный белок —своеобразный «крючок» для клетки, и с его уничтожением погибает сам вирус.
Кроме того, доктор отметила, что перец также обладает антибактериальными свойствами благодаря веществу капсаицину.
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