Малышева назвала защищающую от COVID-19 специю

Чёрный перец помогает защитить организм от коронавирусной инфекции. Об этом заявила доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева в эфире телепрограммы «Жить здорово».

По словам Малышевой, в приправе содержится пиперин, блокирующий частицы вируса, ответственные за размножение и проникновение в организм. Врач пояснила, что вещество взаимодействует с белком в составе SARS-CoV-2 и прекращает его функционирование.

Малышева добавила, что данный белок —своеобразный «крючок» для клетки, и с его уничтожением погибает сам вирус.

Кроме того, доктор отметила, что перец также обладает антибактериальными свойствами благодаря веществу капсаицину.

