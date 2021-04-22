Назван главный симптом тяжелого течения COVID-19 у ребенка
Эксперты из Китая определили 11 признаков возможных осложнений из-за коронавируса у детей, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование.
Главными симптомами тяжелого течения COVID-19 у детей являются одышка, отклонения от нормы на рентгене грудной клетки и насморк. Среди других симптомов - лихорадка, высокая температура, кашель, диарея, плохие результаты компьютерной томографии легких, изменения в концентрации С-реактивного белка и фермента лактатдегидрогеназы.
Китайские ученые создали математическую модель, которая рассчитывает риски неблагоприятного развития болезни.
Как сообщил профессор-исследователь Андрей Продеус, одышка является следствием дыхательной недостаточности при любых состояниях и воспалениях легких, не только связанных коронавирусом.
Тем временем, женщины, переболевшие COVID-19 в период беременности, передают антитела своим детям, однако после рождения они исчезают через несколько месяцев. К такому выводу пришли исследователи из Испании, передает издание Infosalud.
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