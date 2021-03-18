Назван необычный эффект от приема препаратов против COVID-19

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию, могут столкнуться с необычным последствием болезни — свечением ногтей. Об этом рассказал врач-инфекционист Евгений Тимаков в беседе с РИА Новости.

«Ногти светятся у пациентов, которые применяли специфические противовирусные препараты против коронавирусной инфекции, но исследований никаких нет на эту тему, есть только предположения и догадки», — сообщил эксперт.

Свечение можно наблюдать при ультрафиолетовом свете, отмечают Известия.

Как отметил Тимаков, причины этого явления пока неизвестны, однако встречается оно довольно часто. Специалист подчеркнул, что побочный эффект наблюдается лишь у людей, принимавших противовирусные средства при COVID-19, и считать его симптомом болезни нельзя, сообщает Газета.ру.

Тимаков добавил, что светиться могут ногти на руках и на ногах, и свечение исчезает, когда они отрастают, отмечает РЕН ТВ.

