Научный центр неврологии на северо-западе Москвы получил два новых корпуса

Научный центр неврологии, расположенный на северо-западе российской столицы, получил два новых корпуса. Они уже введены в эксплуатацию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Ведущее отечественное научно-исследовательское и лечебно-диагностическое учреждение находится в районе Покровское-Стрешнево, на Волоколамском шоссе.

«Шестиэтажный клинический корпус общей площадью 13,3 тысяч квадратных метров связан с главным зданием Центра надземным переходом. В новом корпусе размещены пять отделений - восстановительного лечения, острого инсульта, общей неврологии, реанимации, интенсивной терапии, а также операционный блок. Там также обустроили конференц-зал и кабинеты администрации», ‒ рассказал Бочкарёв.

Для обеспечения комфорта пациентов и сотрудников Центра корпус оборудован шестью лифтами разной грузоподъемности.

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Особое значение имеет двухэтажный патологоанатомический корпус, отметил руководитель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко:

«Там размещены архивы медицинской документации, материалы по биопсиии и аутопсии. Оборудованы кабинет электронной микроскопии, лаборатория, учебная комната, кабинеты администрации, врачей и научных сотрудников».

Новые помещения позволят организовать научно-исследовательскую деятельность и учёбу. В клиническом корпусе, в частности, будут проводиться лекции и практические занятия по неврологии для учащихся Факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова.

Председатель Мосгосстройнадзора особо акцентировал внимание на организации контроля за качеством работ на объектах здравоохранения, согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина. Так, в ходе всех этапов строительства на территории Научного центра неврологии было проведено 16 контрольно-надзорных мероприятий. Итоговая ревизия позволила дать заключение о соответствии зданий проектной документации. После этого было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

