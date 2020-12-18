Нарколог Минздрава перечислил поводы для употребления алкоголя
Психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что есть только два весомых повода выпить алкоголь: в качестве ритуала и в лечебных целях.
«Алкоголь употребляют в двух случаях — либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь», — заявил Брюн РИА Новости.
Одним из таких «ритуальных» поводов медик назвал Новый год. Выпить шампанское в новогоднюю ночь «можно и нужно», главное не увлекаться, пишет «Свободная пресса».
По словам Брюна, около 10–20% от всего населения России злоупотребляют алкоголем.
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