Нарколог Минздрава перечислил поводы для употребления алкоголя

Психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн заявил, что есть только два весомых повода выпить алкоголь: в качестве ритуала и в лечебных целях.

«Алкоголь употребляют в двух случаях — либо ритуально в каких-то редких случаях или в лечебных целях чайными или столовыми ложками. Но никакого запрета нет, государство продает алкоголь», — заявил Брюн РИА Новости.