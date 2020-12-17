«За Россию!» Путин о главном новогоднем тосте
17 декабря 202016:33
Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, какой тост произнесет в этом году за новогодним столом.
«У меня и моих друзей, у моей семьи есть один главный тост - за Россию», - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.
Путин отметил, что выпьет также за здоровье всех своих близких. По его словам, главное, чтобы количество выпитого алкоголя не было слишком большим.
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17 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru