«За Россию!» Путин о главном новогоднем тосте

Президент РФ Владимир Путин рассказал о том, какой тост произнесет в этом году за новогодним столом.

«У меня и моих друзей, у моей семьи есть один главный тост - за Россию», - сказал он в ходе пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

Путин отметил, что выпьет также за здоровье всех своих близких. По его словам, главное, чтобы количество выпитого алкоголя не было слишком большим.

