Нарколог дал советы при лечении алкогольного отравления
При лечении алкогольного отравления необходимо максимально быстро очистить, а при необходимости, промыть желудок. Улучшить самочувствие помогут также обильное питье, легкая пища и сон, заявил главный внештатный специалист психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
«Нужно очистить организм, если это отравление наступило остро. Если есть необходимость - промыть желудок. На фоне алкоголя могут быть и дополнительные пищевые отравления. Если отравление тяжелое, нужно незамедлительно вызвать скорую помощь! Что касается легких форм передозировки алкоголем, то здесь нужно побольше спать, побольше пить воды, следить за стулом, смотреть, чтобы не было обезвоживания», - пояснил Брюн.
Эксперт рекомендовал пить кефир, употреблять бульон и суп. По словам Брюна, ускоряют обменные процессы и не дают произойти процессу избыточного опьянения и похмелья янтарная и аскорбиновая кислоты. Но их не стоит употреблять людям, страдающим язвенной болезнью желудка.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+9 270 / сут.
Умерли
111 тыс.+392 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 637 / сут.
- Нарколог дал советы при лечении алкогольного отравления
- Любимых героев «Союзмультфильма» могут сделать персонажами комиксов
- Володин призвал правительство и ЦБ задуматься о просьбах россиян
- Российская авиакомпания испортила майские каникулы своим пассажирам
- Киргизия и Таджикистан приступят к описанию границы
- Путин уволил со службы замглавы МЧС РФ
- Кадыров увеличил свои доходы более, чем в два раза
- СМИ: Участники смертельного ДТП с гибелью детей на Ставрополье задержаны
- Facebook разблокировал страницу проекта RT о Второй мировой войне
- Аэропорт Сочи возобновил работу в штатном режиме
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru