Общественники попросили Госдуму не легализовывать онлайн-продажу алкоголя

Российские общественные организации направили коллективное обращение в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина с призывом заблокировать законодательные инициативы о легализации дистанционной продажи алкогольной продукции.

Авторы выступают против проведения любых экспериментов по онлайн-торговле спиртным, включая доставку отечественных вин. Они аргументируют это рисками для национальной безопасности и демографической ситуации. Особый акцент сделан на защите несовершеннолетних. Отмечается, что появление алкогольной продукции на маркетплейсах создает скрытую рекламу и снижает барьеры восприятия у молодежи.

В обращении отмечается, что государственная политика по снижению уровня алкоголизации демонстрирует положительную динамику. Так, потребление этанола на душу населения в России снизилось до 7,6 литра в год – это минимальный показателем с 1990-х годов. По мнению общественников, открытие круглосуточных цифровых витрин и упрощение доступа к алкоголю в интернете спровоцирует рост спонтанного потребления и сведёт на нет достигнутые положительные результаты.

Как подчеркивают авторы, здоровье нации, сохранение традиционных семейных ценностей и демографическое выживание страны не могут быть предметом торгового компромисса или тестирования цифровых бизнес-моделей. Позицию общественников поддерживают председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, профильные министерства и ведомства, включая Минздрав, МВД и Роспотребнадзор. Подписи под обращением поставили руководители и представители более десятка крупных объединений. Среди них:

Председатель попечительского совета Благотворительного фонда «Право на чудо» Екатерина Коляда, исполнительный директор Фонда медицинских решений «Не напрасно» Вадим Власов, председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, руководитель РОО «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, руководитель АНО «Национальная лига развития спорта» Алексей Подгорный, исполнительный директор Союза «Интернет-торговли» Ольга Дружинина, руководитель АНО «Паркан» Максим Егоров, руководитель Союза женщин России Татьяна Буцкая, сопредседатель Национального антинаркотического союза Алина Рудакова, председатель АНО Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир» Валерий Корнеев.

