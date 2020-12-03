Найдены три продукта, успешно блокирующие коронавирус

Виноград, шоколад и зелёный чай, оказывается, могут быть действенными против коронавиурса. Выяснилось, что химические соединения в этих продуктах способны блокировать SARS-CoV-2. Результаты исследования опубликованы в профильном журнале Frontiers in Plant Science.

Авторы указывают на уязвимое место коронавируса нового типа. Это «основная протеаза» Mpro. Данный фермент участвует в механизме репликации - создании двух дочерних молекул ДНК на основе родительской. Mpro подавляется при взаимодействии с химическими соединениями продуктов растительного происхождения, которые известны сильными противовоспалительными и антиоксидантными свойствами.

Сотрудники Университета Северной Каролины в США изучили продукты питания и лекарственные растения на наличие таких соединений. Многоформатный анализ, в том числе, эксперименты и компьютерное моделирование, показал, что наиболее успешно подавляют функцию Mpro вещества в зеленом чае и винограде.

Соединения в порошке какао и темном шоколаде уменьшили активность протеазы коронавируса на 50%. Кроме того, в зеленом чае есть 5 химических соединений, которые взаимодействуя с различными участками Mpro и нейтрализуют его действие.

