Найдена родина британского COVID-мутанта

Новый штамм COVID-19, обнаруженный в Великобритании, ещё в апреле был выявлен в Болгарии. Об этом сообщает Болгарское национальное радио.

На прошлой неделе глава Минзрава Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что учёные обнаружили новый тип коронавируса, который распространяется быстрее уже известных вариантов. Министр отметил, что новая разновидность инфекции также выявлена в Дании и Нидерландах. Мутация получила название VUI-202012/01.

Позже руководитель программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что пока нет данных по ухудшению течения заболевания из-за нового штамма COVID-19.

Между тем, глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в России не обнаружена британская мутация коронавируса, сообщает Ura.ru.

