Найден способ омоложения для мужчин
Стало известно, как повернуть биологический возраст мужчин вспять, пишет журнал Aging.
Для этого необходимы диета, здоровый сон, отдых и физическая активность вместе с приемом пробиотиков и фитонутриентов. Как выяснили генетики, правильный образ жизни и диета помогут мужчинам снизить маркеры биологического возраста. Их измерили по часам ДНК Horvath 2013 – совокупности меток ДНК для определения возраста ткани, клетки или органа.
В исследовании приняли участие 43 мужчины в возрасте от 50 до 72 лет. На протяжении двух месяцев они соблюдали правила эксперимента и добились снижения маркеров биологического возраста, помолодев в среднем на 3,23 года по сравнению с людьми, которые придерживались привычного образа жизни.
Как сообщалось, продлить молодость и увеличить продолжительность жизни можно самостоятельно. Для этого нужно соблюдать простые советы экспертов, среди которых - правильное питание.
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