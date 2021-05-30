Найден способ омоложения для мужчин

Для этого необходимы диета, здоровый сон, отдых и физическая активность вместе с приемом пробиотиков и фитонутриентов. Как выяснили генетики, правильный образ жизни и диета помогут мужчинам снизить маркеры биологического возраста. Их измерили по часам ДНК Horvath 2013 – совокупности меток ДНК для определения возраста ткани, клетки или органа.

В исследовании приняли участие 43 мужчины в возрасте от 50 до 72 лет. На протяжении двух месяцев они соблюдали правила эксперимента и добились снижения маркеров биологического возраста, помолодев в среднем на 3,23 года по сравнению с людьми, которые придерживались привычного образа жизни.

Как сообщалось, продлить молодость и увеличить продолжительность жизни можно самостоятельно. Для этого нужно соблюдать простые советы экспертов, среди которых - правильное питание.

