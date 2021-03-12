Набиуллина сообщила, что привилась от коронавируса
12 марта 202102:14
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что привилась от коронавируса, пишут «Известия».
По ее словам, укол она поставила еще в декабре прошлого года. «Всё нормально, так что вы тоже подумайте», - сказала председатель ЦБ РФ.
Европейский Союз планирует упростить путешествия между странами с помощью «ковид-паспортов» не только тем, кто привился европейскими вакцинами, но и не одобренными в ЕС препаратами. В частности, речь идет о российской и китайской вакцинах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru