СМИ: ЕС планирует разрешить «ковид-паспорта» для российских вакцин

Европейский Союз планирует упростить путешествия между странами с помощью «ковид-паспортов» не только тем, кто привился европейскими вакцинами, но и не одобренными в ЕС препаратами. В частности, речь идет о российской и китайской вакцинах, пишет Bloomberg со ссылкой на проект постановления.

В «ковид-паспорте» будет указана информации о препарате, привился ли человек, а также результат теста на коронавирус. Также в нем укажут номер паспорта, дату рождения, фамилию и имя. У каждого сертификата будет уникальный идентификационный номер.

Отмечается, что включение в «ковид-паспорта» вакцин из других стран связано с решением Венгрии и Словакии зарегистрировать «Спутник V».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ВакцинаЕвросоюзПаспортКоронавирус
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