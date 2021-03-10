СМИ: ЕС планирует разрешить «ковид-паспорта» для российских вакцин
Европейский Союз планирует упростить путешествия между странами с помощью «ковид-паспортов» не только тем, кто привился европейскими вакцинами, но и не одобренными в ЕС препаратами. В частности, речь идет о российской и китайской вакцинах, пишет Bloomberg со ссылкой на проект постановления.
В «ковид-паспорте» будет указана информации о препарате, привился ли человек, а также результат теста на коронавирус. Также в нем укажут номер паспорта, дату рождения, фамилию и имя. У каждого сертификата будет уникальный идентификационный номер.
Отмечается, что включение в «ковид-паспорта» вакцин из других стран связано с решением Венгрии и Словакии зарегистрировать «Спутник V».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru