Мясников рассказал о вреде парацетамола
Употребление парацетамола в виде порошка в пакетиках может вызвать поражение печени. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников в выпуске «О самом главном». Видео доступно на You-Tube.
Мясников отметил, что токсичная доза препарата составляет 4 грамма, а максимальная суточная норма — 3. Из-за такого маленького различия врач порекомендовал принимать парацетамол только в таблетках. . «Это настолько важно, что в Америке запретили парацетамол расфасовывать в пакетики, чтобы не превысить дозу», — завил Мясников.
Врач подчеркнул, что у парацетамола очень ограничен список побочных эффектов, «но один есть — он может токсически воздействовать на печень».
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