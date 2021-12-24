Мясников рассказал о вреде парацетамола

Мясников отметил, что токсичная доза препарата составляет 4 грамма, а максимальная суточная норма — 3. Из-за такого маленького различия врач порекомендовал принимать парацетамол только в таблетках. . «Это настолько важно, что в Америке запретили парацетамол расфасовывать в пакетики, чтобы не превысить дозу», — завил Мясников.

Врач подчеркнул, что у парацетамола очень ограничен список побочных эффектов, «но один есть — он может токсически воздействовать на печень».



