Мясников рассказал о смертельной ошибке при инсульте

Прием препаратов для снижения давления в случае инсульта может привести к смерти пациента. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

«Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определенного времени», — пояснил медик в эфире телеканала «Россия 1».

Мясников подчеркнул, что при инсульте нельзя снижать давление, так как это приводит к падению перфузионного давления в мозге, сердце и почках и часто заканчивается летальным исходом. Врач рекомендовал «ничего не делать» и не давать лекарства для снижения давления.

«Это просто может плохо кончиться», — объяснил Мясников.

По словам врача, пациента с инсультом необходимо в течение трех часов доставить в больницу, где ему окажут помощь, отмечает телеканал «360».

Ранее Мясников перечислил обязательные прививки для ряда категорий пациентов. Так, пожилым и людям с хроническими болезнями необходима вакцинация от коронавируса, гриппа, пневмококка. Беременным женщинам нужно привиться от гриппа и столбняка, детям — от гриппа, а также положенными по возрасту вакцинами, пишет «Свободная пресса».

