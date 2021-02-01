Мясников рассказал, какая популярная диета несет опасность

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится похудеть при помощи кетодиеты.

По его словам, она мало чем отличается от других. «Да, снижается вес, но давайте посчитаем убытки. Наличие кетоновых тел может привести к нежелательным последствиям», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».