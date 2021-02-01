Мясников рассказал, какая популярная диета несет опасность
Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о последствиях, с которыми могут столкнуться те, кто решится похудеть при помощи кетодиеты.
По его словам, она мало чем отличается от других. «Да, снижается вес, но давайте посчитаем убытки. Наличие кетоновых тел может привести к нежелательным последствиям», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».
При кетодиете питаются одним жиром, исключая полностью углеводы и сохраняя немного белка. Как считает врач, при таком режиме питания человек может столкнуться с симптомами, схожими с симптомами простуды. Также возможно нарушение сердечного ритма, неправильная работа кишечника и неврологические проблемы.
Все продукты с высоким содержанием соли, сахара и «неправильных жиров» ускоряют старение организма. Избыток жиров, который появляется из-за переедания, тоже приближает старость, заявил ранее Мясников.
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