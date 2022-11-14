Мясников рассказал, как не допустить риск инсульта
Спровоцировать инсульт могут гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, курение, наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни и лишний вес, заявил врач Александр Мясников в программе «России 1».
Он призвал в первую очередь обратить внимание на артериальное давление, контроль ситуации позволит менять лекарства при необходимости.
«Когда вы носите аппарат, он измеряет вам давление ночью, днем, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень», - объяснил он.
Некоторые продукты кажутся безобидными, но содержат огромное количество сахара – например, мед, соки, сухофрукты, смузи, заявила ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в пресс-центре НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 578 / сут.
Умерли
391 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+4 460 / сут.
- В «Роскосмосе» не определились со сроками завершения эксплуатации МКС
- Мясников рассказал, как не допустить риск инсульта
- Киев ожидает получить от партнеров 7,8 млрд долларов до конца года
- Россия ввела санкции против ста граждан Канады
- СМИ сообщили о поддержке Минфином законопроекта об исламском банкинге
- Германия национализирует бывшую дочернюю компанию «Газпрома»
- МЮ ответил на скандальные высказывания Роналду
- США исключили Кадырова из санкционного списка
- Тульский школьник ударил классного руководителя по лицу во время урока
- Специалитет станет преимущественной программой высшего образования в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru