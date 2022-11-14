Мясников рассказал, как не допустить риск инсульта

Спровоцировать инсульт могут гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, курение, наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни и лишний вес, заявил врач Александр Мясников в программе «России 1».

Он призвал в первую очередь обратить внимание на артериальное давление, контроль ситуации позволит менять лекарства при необходимости.