Мясников рассказал, как не допустить риск инсульта

Спровоцировать инсульт могут гипертония, повышенный уровень холестерина и глюкозы, курение, наследственность, возраст, малоподвижный образ жизни и лишний вес, заявил врач Александр Мясников в программе «России 1».

Он призвал в первую очередь обратить внимание на артериальное давление, контроль ситуации позволит менять лекарства при необходимости.

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«Когда вы носите аппарат, он измеряет вам давление ночью, днем, в различных обстоятельствах, и в итоге вы можете посмотреть средний уровень», - объяснил он.

Некоторые продукты кажутся безобидными, но содержат огромное количество сахара – например, мед, соки, сухофрукты, смузи, заявила ранее главный эндокринолог Главного медицинского управления Управления делами Президента РФ, кандидат медицинских наук Дарья Ладыгина в пресс-центре НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:ИнсультАлександр Мясников
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