Мясников рассказал, что делать при резких скачках давления

Резкие скачки артериального давления в течение дня говорят о того, что необходимо начать заниматься своим здоровьем, заявил в эфире телеканала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников.

Эксперт дала советы метеозависимым людям

По его словам, такое явление называется «неустойчивая лабильная гипертония», ее врачи обычно наблюдают в начале болезни. Необходимо обращать внимание на то, что у человека в разном положении – стоя или лежа – может быть разное давление. По словам врача, это характерно для людей с варикозным расширением вен, пожилых и диабетиков. Как отметил Мясников, в этих случаях измерять давление следует в разных позициях.

Телеведущий посоветовал аэробные физические нагрузки, снижение веса, диету, резкое ограничение соли.

Как сообщалось ранее, употребление черники и напитков из этих ягод может стабилизировать давление и нормализовать общее самочувствие.

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Фото: facebook.com/drmyasnikov
ТЕГИ:ЗдоровьеАлександр Мясников
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