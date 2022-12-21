Мясников посоветовал сон и гимнастику для восстановления сил
Чтобы полноценно восстановить силы, необходимо в течение дня оставлять время на отдых. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников.
Медик отметил важность гимнастики и общения с животными. Также Мясников посоветовал тратить на ночной сон не менее семи часов и делать перерывы в течение рабочего дня. По словам доктора, качественному отдыху зачастую помогает хобби. Так, люди, увлекающиеся рисованием, могут помочь мозгу отвлечься от повседневной работы.
Также Мясников добавил, что при тяжелой стрессовой ситуации на какое-то время может помочь успокоиться выплеск эмоций через крик.
Ранее эксперты посоветовали чай с имбирем в качестве эффективного средства от тошноты после новогоднего корпоратива. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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