Мясников перечислил правила приема обезболивающих

При приеме нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) необходимо соблюдать два важных правила. Об этом заявил медик и телеведущий Александр Мясников в своей авторской программе на телеканале «Россия 1».

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По его словам, такие лекарства важно принимать курсом от семи до десяти дней, что позволит избавиться не только от боли, но и от причины воспаления. Также их следует принимать совместно с препараторами-ингибиторами протонной помпы, например, с омепразолом. Это поможет избежать эрозий и язв желудка.

Мясников напомнил, что НПВП эффективны против воспаления, но бесполезны при дискомфорте невралгического характера.

Ранее врач-гастроэнтеролог Шота Каландия перечислил лекарственные препараты, которые в обязательном порядке должны быть в домашней аптечке.

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ФОТО: Руслан Кривобок
ТЕГИ:ЛекарстваАлександр Мясников
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