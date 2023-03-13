Мясников перечислил правила приема обезболивающих

По его словам, такие лекарства важно принимать курсом от семи до десяти дней, что позволит избавиться не только от боли, но и от причины воспаления. Также их следует принимать совместно с препараторами-ингибиторами протонной помпы, например, с омепразолом. Это поможет избежать эрозий и язв желудка.

Мясников напомнил, что НПВП эффективны против воспаления, но бесполезны при дискомфорте невралгического характера.

Ранее врач-гастроэнтеролог Шота Каландия перечислил лекарственные препараты, которые в обязательном порядке должны быть в домашней аптечке.

